Главу правления и финдиректора Приватбанка подозревают в растрате - СМИ

Следователи подозревают главу правления Приватбанка Петра Крумханзла и финансового директора Анну Самарину в превышении полномочий в виде растраты чужого имущества в крупных размерах.

Об этом говорится в тексте определения суда Жовтневого районного суда города Днепра от 9 сентября 2019 года, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на основании этого документа сотрудники Соборного отделения полиции 11 сентября провели обыск в главном офисе Приватбанка в Днепре для выемки документов по делу о его консультантах.

"Не принимая во внимание то, что в структуре этого банка есть подразделения, осуществляющие подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ "Приватбанк", 20 апреля 2018 года между АО КБ " Приватбанк" и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также с ООО "Си Эф Си Консалтинг компании" подписаны договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также о предоставлении услуг информационного обеспечения, на общую сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан", - указывается в материалах суда.

Как сообщалось, группа лиц при поддержке спецназа полиции в полдень 11 сентября прибыла в главный офис Приватбанка в Днепре, основывая свои действия определением Жовтневого районного суда Днепра.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", - указано в сообщении банка.

Приватбанк 26 июля 2019 года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов.

Основанием для следственных действий детективов НАБУ стали заявления 2017-2018 годов от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка.

Как уточнили в Приватбанке, производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года.

В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов".

В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, что Приватбанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Одновременно Приватбанк был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит, указали в финучреждении.

Банк призвал руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где Приватбанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более 6 млрд долл.

Напомним:

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.