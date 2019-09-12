Fitch повышает кредитный рейтинг "Укрзализныци"
Ведущее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня - "B" с "В-".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Данное повышение стало возможным благодаря недавнему пересмотру суверенного рейтинга Украины, который обычно ограничивает максимальный уровень рейтинга для квази-суверенных компаний, таких как "Укрзализныця", и является следствием последовательной финансовой политики общества, в частности повышение уровня ликвидности "Укрзализныци", - говорится в сообщении.
Также в компании напомнили, что финансово-хозяйственные показатели деятельности "Укрзализныци" придают уверенность инвесторам в ее стабильности, что позволило привлечь дополнительное заимствование на международном рынке капитала на сумму до 100 млн долл, стоимость которого почти на 100 базисных пунктов ниже, чем в июле этого года.
Сегодняшнее повышение рейтинга "Укрзализныци", убеждены в компании, будет способствовать дальнейшему снижению стоимости заимствований.
"Это - очень позитивный сигнал для иностранных инвесторов, особенно в контексте возможностей привлечения дополнительного финансирования в модернизацию и развитие компании", - отметил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Fitch ожидает, что благодаря росту объемов грузовых перевозок и дерегуляции вагонной составляющей, проведенной в конце 2018 года, доход компании в 2020 году превысит 100 млрд грн.
Кроме того, увеличению доходов будет способствовать ожидаемое восстановление экономики Украины - по прогнозам Fitch Ratings ВВП Украины будет расти на 3,2-3,5% ежегодно в течение 2019 - 2021.
Рейтинговое агентство также прогнозирует в среднесрочной перспективе постепенное улучшение до 1х (2018 - 2х, 2014 - 3х) показателя соотношения чистого долга к EBITDA (Net Debt/EBITDA). Также агентство ожидает, что компания улучшит до 3-5% показатель маржинальности свободного денежного потока (FCF margin).
Как указано в сообщении Fitch, благодаря выпуску евробондов на 500 млн долл в июле-2019 компания существенно снизила кредитную нагрузку по рефинансированию ожидаемых выплат на сумму 300 млн долл во втором полугодии 2019 года и последующих выплат в 2020-2021 годах.
Напомним:
В сентябре текущего года Fitch повысило рейтинг Украины.
В мае-2019 Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков.
В апреле-2019 Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" Ахметова, и в том же месяце - долгосрочные рейтинги "Нафтогаза".
Экономическая правда
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