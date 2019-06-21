Главбуха киевского метро заподозрили в потере 26 миллионов

Столичная прокуратура объявила подозрение главному бухгалтеру Киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой 7 совместно со следователями и оперативными работниками управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г.. Киеве уличен в служебной халатности главный бухгалтер КП "Киевский метрополитен", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера не были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, что повлекло ущерб предприятию на сумму свыше 26 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский метрополитен", - отметили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, власти Киева планируют начать закупать новые вагоны для столичного метрополитена за средства ЕБРР в 2020 году.

Экономическая правда