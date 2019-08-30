На станциях метро появятся туалеты для пассажиров

С 1 сентября при строительстве новых или реконструкции старых станций метро должны обязательно проектироваться туалеты для пассажиров на входе/выходе из станций.

Об этом сообщает пресс-служба Мнинстерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Новые строительные нормы содержатся в ГБН В.2.3-7: 2018 "Метрополитены. Основные положения".

Отмечается, что во время нового строительства или реконструкции санузлы обязательно будут предусматриваться в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним.

Кроме этого, они должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Подчеркивается, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устанавливать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли. В таких случаях, согласно новым ГБН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

Государственные строительные нормы (ГБН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Экономическая правда