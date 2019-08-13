4G покроет весь столичный метрополитен до конца 2020 года

Все 52 станции метро Киева с тоннелями между станциями и эскалаторами будут покрыты 4G до конца 2020 года.

Такое обещание дают мобильные операторы и "Хуавей Украина", говорится в публикации Экономической правды.

Еще один оператор мобильной связи - "Киевстар" - подчеркивает, что строительство закончат до конца 2020 года при условии, что руководство Киевской городской госадминистрации и метро оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика к работам.

"Проект сложный, он требует времени, поскольку задействованы три оператора, подрядчик, КГГА и метро. Необходимо учесть технические ограничения. Объемы работ большие, а для их выполнения есть только ночью, когда поезда не ходят. Необходима поддержка КГГА", - подчеркнули в " Киевстаре".

Как утверждают в lifecell, строительство начнется после подписания совместного договора и получения доступа для установки оборудования.

По заявлениям мобильных операторов и подрядчика, первыми подземными станциями, где появится 4G в декабре 2019 года, станут конечные остановки трех ветвей метрополитена: "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец".

Читайте подробнее в публикации: Когда и где появится 4G в метро Киева, и кто останется без мобильного интернета.

Напомним:

В Украине продолжают внедрять 4G. Так, 12 марта стало известно об очередном тендер на внедрение этой связи.

7 августа сообщалось, что компания Huawei Ukraine победила в тендере на модернизацию сети 2G и строительство сети 4G в киевском метрополитене.

8 августа мобильные операторы пришли к консенсусу, что позволит покрыть 4G всю Украину.

Также напомним, что в США уже запускают первую общедоступную сеть 5G.

Экономическая правда