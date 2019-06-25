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Стоимость ремонта станции метро в Киеве увеличили на 50%

Вторник, 25 июня 2019, 11:10
 

Киевская городская государственная администрация переутвердила рабочий проект капитального ремонта станции метро "Святошин". 

Об этом говорится в распоряжении КГГА "О переутверждении рабочего проекта "Капитальный ремонт станции "Святошин" Святошинско-Броварской линии метрополитена" (корректировка проекта)".

Стоимость капремонта увеличилась на 79,8 млн гривен – со 159,5 млн гривен до 239,3 млн гривен. 

При этом все технические показатели и сроки выполнения работ остались без изменений.

Проект предусматривает установку 6 лифтов для маломобильных групп и замену сантехнического оборудования (8 насосов). На осуществление работ запланировано 8 месяцев.

Согласно документу, из указанной суммы на 1 января 2019 года на ремонт станции метро "Святошин" уже потрачено 110,073 млн гривен. Ответственным за выполнение данного распоряжения назначен заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Напоминаем:

Капитальный ремонт станции "Святошин" был начат 24 февраля 2018 года. Планировалось его закончить 30 сентября 2018 года. 

Впрочем, 20 марта 2019 года были закончены основные ремонтные работы по первому вестибюлю станции "Святошин". Сейчас закрыт на ремонт второй вестибюль.

Экономическая правда

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метрополитен Киев КГГА

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