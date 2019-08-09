Новости 9 августа: "е-пенсия", закрытие известной пиццерии, обжалование цены на газ

Об "е-пенсии". В Украине начал работать сервис "е-пенсия" - новая модель обращения граждан за назначением пенсии через web-портал электронных услуг фонда.

О закрытии известной пиццерии. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей приостановила работу сети пиццерий Il Molino.

О повышении рейтингов Украины. Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции - с "CCC+" до "B".

Об обжаловании цены на газ. "Нафтогаз Украины" оспаривает постановление Кабинета министров, которой были изменены расчеты цены газа для населения.

О коррупции в УЗ. Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате 1,2 млн гривен бывшему чиновнику производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця".

Вы хотите знать больше?

На собственном опыте. Как я работала почтальоном в селе

Почтальон — это человек, который носит письма. День работы журналистки ЭП на этой должности разрушил привычное представление о профессии и позволил увидеть настоящую жизнь села. (укр)