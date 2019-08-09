"Нафтогаз" оспаривает решение правительства, которым были введены новые цены на газ
"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" оспаривает постановление Кабинета министров, которой были изменены расчеты цены газа для населения.
Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, говорится в сообщении суда.
Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 3 апреля 2019 года №293".
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Напоминаем:
12 июня Кабинет министров изменил формулу расчета цены газа, который НАК "Нафтогаз Украины" продает населению и теплокоммунэнерго.
Согласно документу, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений.
Экономическая правда
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