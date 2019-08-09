Инспекторы запретили работать известной сети пиццерий

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей приостановила работу сети пиццерий Il Molino.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Во время проверки выяснилось, что производственные мощности не поддерживается в чистоте и в рабочем состоянии, продукты не защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства, а также нарушаются температурные режимы во время размораживания пищевых продуктов.

"По результатам лабораторных исследований отобранных образцов пищевых продуктов установлено несоответствия готовых пищевых продуктов по микробиологическим показателям, что составляют угрозу для жизни/здоровья человека", — говорится в сообщении.

На основании этого служба временно прекратила деятельность сети пиццерий, составила предписания об устранении нарушений и протоколы о нарушении параметров безопасности объектов санитарных мер.

В Госпродпотребслужбе отметили, что владелец сети пиццерий Il Molino — ООО "Терраса" будет привлечен к ответственности.

Сеть пиццерий считает такое решение давлением на бизнес и опровергает выводы контролирующего органа.

"Il Molino - большая сеть, мы открыты для любой проверки, всегда допускаем к ним, ведь придерживаемся всех норм, поддерживаем мощности в надлежащем состоянии и уверены в безопасности и качества продукции. Проверки не выявили существенных нарушений, а на те немногие нарушения, которые обнаружили, были предоставлены возражения в письменном виде", — подчеркнули в сети.

В заведении утверждают, что инспекторы не соблюдали требования проверки, отказавшись принимать арбитражные пробы, то есть идентичные образцы продукции, взятые в тех же условиях, чтобы предоставить их независимой лаборатории.

"В это же время в присутствии инспекторов мы привлекли независимую лабораторию для забора аналогичных проб, чтобы проверить объективность результатов Госпропотребслужбы. Результаты анализов независимой лаборатории не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, представляющим угрозу для жизни или здоровья человека", - заявили в Il Molino.

В комментариях к посту сеть указала, что все рестораны работают в привычном режиме.

Экономическая правда