Все разделы
Укр / Рус

Растрата в "Укрзализныце": НАБУ подозревает экс-чиновника

Пятница, 9 августа 2019, 11:13

Детективы НАБУ 6 августа сообщили о подозрении в растрате 1,2 млн гривен бывшему чиновнику производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как выяснило следствие, в конце 2013 - начале 2014 года директор Трудовского карьероуправления создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

"В дальнейшем госпредприятие отгрузило ООО 19,765 тысяч тонн щебня, который по железной дороге экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено", - говорится в сообщении.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесено 1,2 млн гривен убытков.

Как отмечается, подследственность указанного уголовного преступления за НАБУ Генеральный прокурор Украины определил в августе 2018 года.

"С тех пор НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование в сопровождении Управления защиты экономики в Запорожской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины", - заявили в пресс-службе.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця НАБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ назначила дополнительный поезд до Дня Независимости 8 августа 2019, 11:29
УЗ запустила дополнительный летний поезд Одесса - Днепр 7 августа 2019, 12:57
УЗ возобновила на Донбассе работу поездов, которые не курсировали 5 лет 6 августа 2019, 11:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!