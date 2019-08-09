Японское агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции - с "CCC+" до "B".

Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Прогноз по рейтингу - стабильный.

"Несмотря на наличие сложных задач, таких как урегулирование конфликтов на Востоке страны и содействие в проведении структурных реформ, наличие политической стабильности по результатам выборов позволит правительству сосредоточиться на своих политических программах, которые могут быть высоко оценены. Исходя из этого, R&I повысило рейтинг эмитента в иностранной валюте до уровня "B", - говорится в сообщении.



Аналитики агентства R&I отметили, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет оказывать влияние на кредитоспособность Украины.

Учитывая потребности в рефинансировании долга и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины.

Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.

Присоединение к сети Clearstream позволило Украине увеличить ликвидность на внутреннем рынке капитала и расширить базу инвесторов.