Все разделы
Укр / Рус

Японское агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины

Пятница, 9 августа 2019, 13:12

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции - с "CCC+" до "B".

Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Прогноз по рейтингу - стабильный.

"Несмотря на наличие сложных задач, таких как урегулирование конфликтов на Востоке страны и содействие в проведении структурных реформ, наличие политической стабильности по результатам выборов позволит правительству сосредоточиться на своих политических программах, которые могут быть высоко оценены. Исходя из этого, R&I повысило рейтинг эмитента в иностранной валюте до уровня "B", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства R&I отметили, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет оказывать влияние на кредитоспособность Украины.

Учитывая потребности в рефинансировании долга и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины.

Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.

Присоединение к сети Clearstream позволило Украине увеличить ликвидность на внутреннем рынке капитала и расширить базу инвесторов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

рейтинг

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рейтинг инноваций: Украина немного сдала позиции 25 июля 2019, 09:47
Украинский банк попал в рейтинг Топ-1000 мировых финучреждений 2 июля 2019, 17:14
Как заразить украинцев вирусом предпринимательства? 24 июня 2019, 15:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!