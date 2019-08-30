Дубилет: Собирался переехать в Лондон и строить "единорога"

Дмитрий Дубилет фото дмитрия ларина

Новоизбранный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не планировал идти во власть, а хотел развивать стартап в Великобритании.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни… Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке... Да и я сам, если честно, в шоке", - написал Дубилет.

По словам министра, в ближайшее время он планировал развивать проекты monobank, Smartass (спортивный клуб и ресторан — ЭП) и Koto (мобильный банкинг в Великобритании — ЭП).

"Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога (стартап-компания, капитализация которой достигает 1 млрд долларов в течение 5 лет - ЭП)", - заявил Дубилет.

Бывший член правления "Приватбанка" уверяет, что в составе нового правительства "сделает все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок".

"А еще я обещаю не красть. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было", - написал Дубилет.

Подробнее о Дубилете и других новоназначенных министрах читайте в статье: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Напоминаем:

29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

В этот же день произошло голосование за новый состав правительства.

16 июля бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Ранее Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

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Экономическая правда