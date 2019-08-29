Новости 29 августа: новый премьер, реальная зарплата, скандал с Херсонской нефтеперевалкой

О новом премьере. Верховная Рада 9 созыва проголосовала за назначение премьер-министром Украины заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

О реальной зарплате. Реальная заработная плата в Украине в июле 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с июлем 2018 года.

О "Газпроме" и "Нафтогазе". Российский "Газпром" внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса 345 миллионов долларов обеспечительных платежей в рамках спора с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже.

О скандале с Херсонской нефтеперевалкой. Государственное "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" требует от Агентства по розыску и менеджмента активов отменить решение о передаче Херсонской нефтеперевалки неизвестной компании "Вествайт Трейд" и провести прозрачный открытый конкурс.

О госдолге Украины. В течение июля 2019 года размер государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 2,55%, или на 2,05 миллиарда долларов - до 82,4 миллиардов долларов.

О рынке земли. Открытие рынка земли будет способствовать росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

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