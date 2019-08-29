Передача Херсонской нефтеперевалки: от АРМА требуют провести открытый конкурс

Государственное "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" требует от Агентства по розыску и менеджмента активов отменить решение о передаче Херсонской нефтеперевалки неизвестной компании "Вествайт Трейд" и провести прозрачный открытый конкурс.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. главы госкомпании Ярослав Ковалевский, передает enkorr.

"Мы не требуем преференций для себя, мы хотим открытого публичного конкурса с профессиональными требованиями с привлечением максимального количества участников, которые обеспечат дальнейшую эффективную и безопасную эксплуатацию Херсонской нефтеперевалки", - подчеркнул Ковалевский.

По его словам, действия АРМА создали предпосылки для дестабилизации работы нефтеперевалки.

Советник ООО "Юридическая компания "Финкорд интелидженс" Андрей Гевко, представляющий интересы ПОНП, заявил, что Агентство по розыску и менеджмента активов при передачи комплекса ООО "Вествайт Трейд" "грубо нарушила законодательство о государственных закупках и ряд других нормативных активов".

"За четыре дня до подписания договора, то есть 19 августа, АРМА уже подписала договор о закупке услуг по оценке и отметила, что управителем имущества является "Вествайт Трейд", которая должна оплатить эти услуги.

Таким образом, фактически еще до подписания контракта АРМА уже признала эту компанию управителем Херсонской нефтеперевалки", - заявил Гевко.

"Мы не пришли пожаловаться и давать правовую оценку, это должны делать правоохранительные органы. Мы хотим, чтобы АРМА провела публичный конкурс, пригласила компании, которые являются участниками рынка.

Сделайте открытый конкурс, дайте возможность принять участие в нем известным компаниям и "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами". Мы призываем АРМА вернуться на путь закона и провести публичный конкурс", - добавил он.

По его словам, в противном случае "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" будет вынуждено обращаться в суд и оспаривать действия АРМА.

Кроме этого, ПОНП призывает Национальное антикоррупционное бюро проверить действия АРМА по передаче комплекса неизвестной компании с нарушением требований государственных закупок.

Напомним:

28 августа сообщалось, что управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом может без конкурса перейти от государственного "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами" к ООО "Вествайд Трейд".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".