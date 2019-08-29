"Газпром" выплатил 345 миллионов долларов в рамках спора с "Нафтогазом" в Англии

Российский "Газпром" внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса 345 миллионов долларов обеспечительных платежей в рамках спора с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в финасовой отчетности компании.

"В рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража "Газпром" в 2019 году внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 млн долларов", - говорится в документе.

Но это не означает перевод этих средств на счета "Нафтогаза", поскольку сейчас английский суд ожидает решение апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража.

До окончания слушания апелляции "Газпрому" запретили переносить свои активы с территории Великобритании, где они могут конфисковать суд в пользу "Нафтогаза".

Напоминаем:

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале:Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Экономическая правда