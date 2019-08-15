Регулятор вдвое снизил тариф на услуги "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 15 августа одобрила проект постановления о снижении тарифа на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Отмечается, что новые тарифы начнут действовать с 1 октября 2019 года. За 1 мегаватт-час Укрэнерго будет получать 159,3 гривни.

"Также, учитывая указанное решение, Регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 01.10.2019 корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения", - говорится в сообщении.

Напомним:

Как сообщалось, 27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления НКРЕ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.

Сразу после приостановки действия тарифов "Укрэнерго" и НКРЭ подали апелляционные жалобы на это решение суда.

12 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года

30 июля Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

Экономическая правда