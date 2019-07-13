Нацкомиссия по тарифам разблокировала выплаты производителям "зеленой" энергии

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа.

Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, сообщает УНИАН.

Регулятор утвердил тариф на передачу электроэнергии на уровне 312,14 грн за МВт-ч, что на 10% ниже, чем тариф, который был утвержден до приостановки действия тарифов 7 июня текущего года - 347,43 грн за МВт-час.

В то же время новый тариф на диспетчерское управление составляет 8,90 грн за МВт-час. Данный тариф начнет действовать с 1 августа.

Тариф включает расходы на приобретение электроэнергии в целях компенсации технологических потерь, на выполнение специальных обязанностей по обеспечению покупки электроэнергии из альтернативных источников.

Как сообщалось, 27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления НКРЕ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.

Сразу после приостановки действия тарифов "Укрэнерго" и НКРЭ подали апелляционные жалобы на это решение суда.

Более детально читайте в материале: Коломойский против реформы энергорынка: что будет с "зеленой" энергетикой