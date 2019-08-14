Военное оборудование из США: пограничники истребовали миллион с посредника

Администрация Госпогранслужбы по решению суда стянула с госпредприятия "Спецтехноэкспорт" штрафных санкций на сумму 1,088 миллиона гривен из-за ненадлежащего выполнения условий контракта при поставке подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-I-R американской компании Worldwide Aeros Corp.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответ пограничников.

"Решением Хозяйственного суда города Киева, которое оставлено без изменений Киевским апелляционным хозяйственным судом, исковые требования Администрации Госпогранслужбы было удовлетворено частично. В частности, было взыскано с ГП "Спецтехноэкспорт" 1 088 916 грн штрафных санкций", - говорится в письме.

В общем пограничная служба пыталась взыскать 2,1 млн гривен гривен штрафных санкций.

Американской компанией Worldwide Aeros Corp руководит эмигрант из Украины Игорь Пастернак, который сотрудничал с Пентагоном и НАСА.

В конца 2016 года Государственная пограничная служба сообщила, что тогдашний президент Петр Порошенко передал современное оборудование для охраны границы, в том числе систему AEROS.

Напомним:

22 июля в служебных помещениях Кабинета Министров, Держприкордослужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" прошли обыски.

Обыски проводили из-за обнаруженных фактов завладения почти 6,8 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставкам Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.

В результате в СБУ сообщили о разоблачении должностных лиц "Спецтехноэкспорта" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых нанесен ущерб госбюджету на сумму почти 6,8 миллиона долларов.

В компании заявили, что завладение "Спецтехноэкспортом" 6,8 миллиона долларов, оплаченными американской компании за поставленное оборудование, невозможно, поскольку предприятие является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств, а поставку оборудования осуществляло на исполнение постановления правительства.

Экономическая правда