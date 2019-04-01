"Євробляхова" рапсодія: історія про розмитнення авто

Історія з розмитненням "євроблях" схожа на багатосерійний серіал: закінчення кожної нової серії обіцяє цікаве продовження. З чого все почалося і чим може закінчитися?

Серія 1. "Євробляхи" з’являються в Україні

Сюжет: на українських дорогах з’являються авто з європейськими номерами, переважно литовськими або польськими. Українське законодавство дозволяє "кататися" такому авто не більше десяти днів.

Далі необхідно або виїхати, або пройти митне оформлення та отримати українську реєстрацію, яка, до речі, коштує чимало.

Зростання курсу долара та зниження реальних доходів населення призвели до того, що для більшості українців новий бюджетний автомобіль став недоступною розкішшю, а на вживані авто в хорошому стані потрібно працювати роками.

Ситуацію загострила висока кредитна ставка: за придбання авто в кредит треба платити 20-30% річних.

Фінал: люди вирішують, що краще витратити гроші на дешеве не зовсім законне авто, ніж потрапити в кредитну кабалу до банку чи залишитися без коліс.

Серія 2. Держава зобов'язує власників "євроблях" розмитнити авто

Сюжет: влада не може ігнорувати велику кількість нерозмитнених авто. У листопаді 2018 року в Україні нарахували 640 тис "євроблях", а за оцінками їх було близько 1,5 млн.

Ухвалюються два закони, які зобов'язують розмитнити автівки на європейських номерах. Аби процедура була не такою болісною, вводиться пільговий період, з 5 листопада 2018 року по 22 лютого 2019 року, коли власники авто з еврономерами можуть розмитнити транспортні засоби з 50-відсотковою знижкою.

Водії, які не встигли "застрибнути в останній вагон", можуть до 24 травня 2019 року розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників або штрафуватимуть на 170 тис грн, або конфісковуватимуть транспортні засоби.

Фінал: податкова повідомляє, що протягом пільгового періоду було легалізовано 218 тис автівок з єврономерами. На дорогах залишається понад 400 тис нерозмитнених авто.

Серія 3. Чому так багато старих іномарок з єврономерами

Сюжет: популярність серед українців авто з польськими або литовськими номерами пов'язана не лише з географічною близькістю цих країн. Польща і Литва збирають на своїх автомайданчиках машини віком понад десять років з усього ЄС.

Середній вік авто у цих країнах — 16-17 років (у ЄС — 10-11 років), коштують вони недорого.

Самі жителі країн ЄС не люблять користуватися старими авто: утримувати їх дорожче, ніж придбати нові.

Наприклад, у Німеччині розмір податку на володіння автомобілем залежить від об'єму двигуна, типу пального і кількості СО2, що викидається в атмосферу.

За кожні 100 "кубиків" власник бензинового авто платить 2 євро, дизельного авто з фільтром сажі — 9,5 євро, дизельного авто без фільтру сажі — 10,7 євро.

Також власник авто сплачує екологічний податок на величину викидів СО2, розмір якого визначається технічними характеристиками моделі. За перевищення граничних норм теж треба платити — 2 євро за кожен грам перевищення.

Фінал: старі та дорогі в обслуговуванні авто прямують до Польщі та Литви, звідки направляються до українських власників за не зовсім законними схемами.

Серія 4. Власник колишньої "євробляхи" заганяє її на СТО

Сюжет: усі ввезені з ЄС авто мають різний технічний стан. Вважається, що машини з Євросоюзу перебувають у майже ідеальному стані, бо за їх технічним станом стежать влада і страховики.

За незадовільний стан власник може отримати чималий штраф. Це ще одна причина купівлі авто з реєстрацією країни ЄС. Однак новий і справний автомобіль не може коштувати дешево.

Не всі автолюбителі, купуючи машину, проходили діагностику. Приїхавши на СТО, водій бажає вирішити одну проблему, а під час перевірки сервіс знаходить десяток більш серйозних, що вимагає дорогого ремонту.

Власники СТО зазначають, що ремонт автомобіля вартістю 1 тис дол може коштувати 1 500 дол.

Купуючи вживане авто з ЄС, люди вірять, що педантичні європейці захочуть продати свій доглянутий і справний автомобіль за кілька сотень євро. З’являються прецеденти, коли СТО відмовляються ремонтувати "євробляхи" через неможливість швидко підібрати необхідні деталі.

Фінал: власник розмитненої "євробляхи" постає перед проблемою, де знайти запчастини. СТО розуміє, що незабаром у неї з'явиться велика кількість уживаних авто віком понад десять років, які необхідно швидко та якісно відремонтувати.

Продавці автозапчастин шукають постачальників та склади для зберігання великої кількості автозапчастин.

Серія № 5. Починаються пошуки деталей

Сюжет: рано чи пізно воідї стикаються з необхідністю обслуговування автомобіля або його ремонту. Виникає питання пошуку і придбання деталей. Існують дилерські мережі, СТО, авторинок, автомагазини та інтернет-магазини.

Для власників "євроблях" дилерські мережі занадто дорогі. Купівля деталей на звичайних СТО може стати непоганим варіантом. Станції з кожної заробленої гривні 66 коп заробляють на продажі запчастин і лише 33 коп — на роботах.

Інші варіанти — авторинок, автомагазини та інтернет-магазини. Авторинок — це базар і закони там теж базарні.

Там можна наразитися на підробку, є сумніви і щодо гарантіїї. Автомагазини більш цивілізовані, але їх треба відвідувати.

Найбільш оптимальним з точки зору фінансових витрат та часу виглядає варіант пошуку автозапчастин в інтернет-магазинах. Вони мають спеціальні каталоги, що містять фотографії та характеристики деталей.

Пошук може відбуватися за двома критеріями: оригінальні запчастини та їх аналоги, які пропонують інші бренди.

Сайт Exist.ua реалізував функцію пошуку за маркою авто, номером деталі, VIN-кодом (номером шасі у техпаспорті). Водій легко відсортує деталі за обраним параметром і знайде необхідні запчастини.

Якщо ж у водія нема досвіду чи бажання цим займатися, він може зв'язатися з інтернет-магазином та отримати відповіді на всі запитання.

Exist.ua пропонує послугу персонального менеджера. При реєстрації на сайті клієнт отримує персонального асистента на кшталт сімейного лікаря, який супроводжуватиме його під час користування сайтом, знатиме його автомобіль, уподобання щодо бренду та цін, завжди буде готовий допомогти.

Після реєстрації на сайті Exist.ua водій отримує низку переваг: доступ до облікового запису з будь-якої точки світу, гнучкі налаштування повідомлень про статус замовлення, зберігання інформаціїї про замовлення, параметри автомобіля, список бажань "Блокнот", можливість оформляти запит на купівлю страхового полісу.

Ще однією перевагою інтернет-магазину є можливість повернути товар належної якості. Наприклад, Exist.ua пропонує безпрецедентні умови гарантії, а звернутися з претензією можна за телефоном з мінімальним клопотом.

Легалізація "євробляхи" для більшості водіїв перетворилася на перше коло пекла. Як виявилось, це ще не все.

Друге коло — це обслуговування та ремонт авто. Щоб уникнути труднощів, необхідно звертатися до досвідчених професіоналів. Це стосується як СТО, так і продавців запчастин.

Exist.ua порекомендує партнерське СТО за обраним клієнтом критеріями, а якість робіт прогарантує своїм ім'ям.

Фінал: власник покидає СТО на якісно відремонтованому авто.