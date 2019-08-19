Новости 19 августа: дорогие дороги, долги перед Россией, Подольский мост

О долге "Укрнафты". Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы подал в Окружной админсуд Киева иск о взыскании с Укрнафты 547,1 миллиона гривен налогового долга.

О долгах перед Россией. По меньшей мере 17 государств суммарно должны РФ около 27 миллиардов долларов по кредитам, Украина - суммарно около 3,7 миллиарда долларов.

О кадрах в АМКУ. Первым заместителем председателя Антимонопольного комитета может стать Ольга Пищанская, которая работала вместе с нынешним главой АМКУ Юрием Терентьевым в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

О ЗСТ с Израилем. Украина и Израиль планируют значительно увеличить совокупный товарооборот и начать работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг.

Об Укртелекоме. Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком.

О дорогих дорогах. В Украине средства, выделенные на дороги, тратят в 2-2,5 раза менее эффективно, чем в Словакии.

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Шестой киевский мост с четвертой линией метро начали строить в 1993 году и в лучшем случае завершат в 2035 году. Кто виноват и что делать? (укр)