РосСМИ: Украина - один из трех крупнейших должников России

По меньшей мере 17 государств суммарно должны РФ около 27 миллиардов долларов по кредитам, Украина - суммарно около 3,7 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что правительство РФ держит в секрете финансовые и экспортные кредиты, выдаваемые другим. Информация становится публичной, только если Россия подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой, если о таких займах рассказывают официальные лица или информация раскрывается по линии государства-заемщика.

Общую задолженность по российским госкредитам Минфин России оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 млрд долларов, из которых 15,8 млрд должны страны СНГ", - пишет издание.

Как подчеркивает РБК, крупнейшим должником РФ является Беларусь - 7,55 миллиардов долларов на 1 июня 2019 года (эти данные предоставил белорусский Минфин).

Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла 7,52 млрд долларов, по данным Банка России.

На втором месте по задолженности перед РФ - Украина (суммарно - около 3,7 миллиардов долларов).

"Киев, с точки зрения Москвы, по-прежнему должен 3,075 млрд долларов по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в декабре 2013 года. В декабре 2015 года новая власть Украины объявила по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон. Россия подала на Украину в английский суд (облигации регулировались британским правом), и стороны судятся до сих пор", - говорится в статье.

"Украина этот долг перед РФ не признает, считая, что это были коммерческие бумаги, а не межгосударственный кредит, и пытаясь доказать, что Россия силой заставила выпустить эти бонды. Но Минфин России считает, что это был двусторонний межправительственная заем, и по-прежнему учитывает его на балансе ФНБ.



Украина, со своей стороны, учитывает только долг перед Россией на 0,61 млрд долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа", - пишет РБК.

Отмечается, что в 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета 97,8 млн долларов за аренду РФ базы Черноморского флота в Крыму.

Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, долг был заморожен на отметке 606 млн долларов, свидетельствуют данные украинского Минфина, но непонятно, произошло это до или после оккупации Крыма Россией.

"На сегодня нет инструмента обслуживания и погашение этого долга, поскольку Россия в одностороннем порядке остановила, денонсировала эти соглашени по Черноморскому флоту", - говорила в 2016 году бывший директор департамента долговой политики Минфина Украины Галина Пахачук.

Отмечается, что на третьем месте должников - Венесуэла (3,5 млрд долларов).

Всего, по подсчетам РБК, сумма публичной задолженности других государств по кредитам России составляет 26,6 млрд долларов