Украинцы переплачивают за дороги вдвое больше соседней Словакии

В Украине средства, выделенные на дороги, тратят в 2-2,5 раза менее эффективно, чем в Словакии.

К такому выводу пришли эксперты Центра экономической стратегии.

Вывод основывается на показателе Индекса эффективности расходов, который исчисляется в расчете 1 евро затрат на 1 км автомобильных дорог.

"Основная причина менее эффективного использования средств - отсутствие целевых показателей, которых мы стремимся достичь, потратив средства, а также несоответствие распределения средств на дороги государственного значения объективным критериям", - отмечается в выводах.

Эксперты обратили внимание на то, что в 2007-2017 годах присутствовало политическое распределение средств на ремонтно-строительные работы на дорогах.

Кроме того, доля капитального ремонта в дорожных расходах низкая. По мнению экспертов, этому есть несколько причин.

"Во-первых, средства, выделенные международными институтами, не используются полностью. Во-вторых, горизонт долгосрочного планирования в Украине крайне низок: только 5 лет. В то же время в Словакии - 20", - подчеркивают эксперты.

И добавляют, что конкуренция на тендерах по ремонтно-строительным работам в Украине при этом крайне низка. "В среднем 2 участника тендера. В то же время в Словакии их 4-5", - пояснили специалисты.

Также они напомнили, что в последние три года в Украине растет финансирование дорог через Дорожный фонд. При этом возникает вопрос, каким образом использовать это финансирование эффективно.

По мнению экспертов Центра экономических стратегий, чтобы использовать выделенные на ремонт дорог средства эффективно, в Украине нужно:

ввести измеряемые целевые критерии для отслеживания эффективности дорожных расходов;

ввести автоматизированный сбор данных об интенсивности движения;

учитывать интенсивность движения при распределении дорожной субвенции;

ввести долгосрочное планирование на 10 лет вперед вместо 5 лет;

ввести инструменты для планирования транспортных коридоров;

создать условия для усиления конкуренции среди подрядчиков, выполняющих проектные, ремонтно-строительные и другие работы на украинских дорогах.

Напомним:

В июне сообщалось, что в Украине появились дороги европейского качества.

В июле "Укравтодор" анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.

По состоянию на конец июля "Укравтодор" отремонтировал 50% запланированных на этот год дорог.

А 13 августа руководитель "Укравтодора" рассказал, во сколько обойдется ремонт 24 тысяч километров дорог.

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Экономическая правда