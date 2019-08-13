Руководитель "Укравтодора" рассказал, во сколько обойдется ремонт 24 тысяч километров дорог

И.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что ремонт 24 тысяч километров украинских дорог обойдется в 300-350 миллиардов гривен.

Об этом он сказал в интервью DW.

Новак напомнил, что в отчете Всемирного банка за 2017 год говорилось, что на ремонт 24 тысяч километров дорог нужно 150 млрд гривен. По его словам, это исследование базировалось на ценах 2015 года.

"Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран", - подчеркнул он.

Новак добавил, что "Укравтодор" готовит с командой президента Зеленского новую программу по ремонту дорог до 2025 года.

"24 тысяч километров за 5 лет - это возможно. Считаю, на 24 тысячи где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", - сказал руководитель "Укравтодора".

Напомним:

"Укравтодор" по состоянию на конец июля выполнил почти 50% работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в стране.

По состоянию на июнь-2019 "Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочного ремонта, ликвидировав ямы на трех миллионах квадратных метров украинских дорог.

В то же время в госагентстве отметили, что на дороги территориального значения денег не хватает.

Читайте также: "Смотрящих" за дорогами в Украине нет - интервью с главой "Укравтодора".