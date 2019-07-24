"Укравтодор" отремонтировал 50% запланированных на этот год дорог госзначения

"Укравтодор" по состоянию на конец июля выполнил почти 50% работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в стране.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как подчеркнул руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти и дальше.

Это возможно благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro, подчеркнул он.

За счет всех источников финансирования в этом году запланировано выполнить работы на 319 объектах, напомнили в "Укравтодоре".

В частности, на таких коридорах, как: GO Highway, Н-31 Днепр - Решетиловка, Н-14 Николаев - Кропивницкий, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, М-15 Одесса - Рени, Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград Н-08 Запорожье - Мариуполь, м-01 Киев-Чернигов, объездная дорога г.Житомир на дороге м-06 Киев-Чоп, м-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка.

Напомним, согласно утвержденной Правительством Программы развития дорог на 2018-2022 годы, за пять лет "Укравтодор" планирует обеспечить качественный проезд по дорогам государственного значения между областными центрами страны.

За предыдущие три года было восстановлено 6800 дорог государственного и местного значения, что превышает объемы ремонтов предыдущих 10 лет (2005-2015 годы).

Напомним:

По состоянию на июнь-2019 "Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочного ремонта, ликвидировав ямы на трех миллионах квадратных метров украинских дорог.

В то же время в госагентстве отметили, что на дороги территориального значения денег не хватает.

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Экономическая правда