Последняя отсрочка: у Зеленского рассказали, что будет с "евробляхами"

Президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах.

Об этом в интервью Liga.net рассказал Владислав Криклий, которого партия "Слуга Народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

"Мои ощущения, что у многих просто нет документов на машины. В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах", - сказал Криклий.

По его словам, только в январе 2019-го зафиксировали более 200 тысяч регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 тысяч регистраций.

"Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и стараются это оттягивать", - заявил он.

"Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка", - подытожил Криклий.

Напомним:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.

С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.

Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.

После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны платить за оформление полную ставку акциза.До 24 мая 2019 года водители могут растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев должны были либо штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.

16 мая Рада отложила введение штрафов за евробляхи до 24 августа.