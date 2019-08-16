Глава НАБУ о деле "Роттердам+": Менеджеры ДТЭК - это только начало

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что круг фигурантов дела "Роттердам +" не ограничится только высокопоставленными менеджерами ДТЭК.

Об этом он сказал в интервью НВ.

Комментируя ход расследования по делу, Сытник подтвердил, что топ-подозреваемый - экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Волк - находится за пределами Украины.

"По нашей информации, он покинул территорию Украины (наверное, сразу после увольнения в мае 2018 года). И сейчас, традиционно для наших нынешних и бывших чиновников, ведет линию защиты в Facebook. У меня нет персональной facebook-страницы, но я вижу, что это очень популярная форма защиты", - добавил руководитель НАБУ.

По его словам, на недавней совместной пресс-конференции с главой САП Назаром Холодницким "мы как раз и призвали всех людей, в отношении которых составлено сообщение о подозрении, приехать и заниматься своей защитой не в Facebook, а процессуальным путем".

"В ближайшее время, возможно, приедут ряд фигурантов. По поводу господина Вовка: я сомневаюсь, что его возвращение и сотрудничество с НАБУ произойдет", - заявил Сытник.

Он также подтвердил предположение журналиста издания, что круг фигурантов дела не ограничится высокопоставленными менеджерами ДТЭК.

"Это первые подозрения. Время покажет, к чему мы придем. Но это действительно только начало", - подчеркнул глава НАБУ.

Напомним:

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.

8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.

12 августа еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 1,9 мільйона гривень при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней.

13 августа один из сотрудников ДТЭК по собственной инициативе прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях - раньше, чем было запланировано.

Компания "ДТЭК" Рината Ахметова внесла 10 миллионов гривен залога за советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового, которого подозревают в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедренной формулы "Роттердам+".

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+" - гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюху - в виде залога в 9,5 млн грн и личные обязательства.

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