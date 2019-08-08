Дело "Роттердам+": НАБУ сообщила о подозрении экс-главе Нацкомиссии по тарифам и еще 5 лицам

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что о подозрении сообщили экс-главе НКРЭКУ (Дмитрию Вовку - ред.) и действующему директору ГП "Оператор рынка" (Владимир Евдокимов - ред.). На момент введения "Роттердам +" Евдокимов был членом НКРЭКУ.

Кроме этого, о подозрении сообщили начальнику отдела и руководителю управления Комиссии, а также двум топ-менеджерам одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины (ДТЭК - ред.).

"Действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что одного из подозреваемых - экс-члена НКРЭКУ (Евдокимова - ред.) - задержали.

Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Им сообщили о подозрении в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследование установило, что экс-глава и экс-член НКРЭКУ по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии в Оптовый рынок электрической энергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

Досудебное следствие в производстве продолжается. Сейчас НАБУ устанавливает всех лиц, причастных к совершению преступления и принимает меры для возмещения причиненного вреда.

Напомним:

Ранее истгочники ЭП сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

С 30 декабря 2014 года до 30 мая 2018 года НКРЭКП возглавлял Дмитрий Вовк.

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