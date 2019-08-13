Дело "Роттердам+": подозреваемый из ДТЭК заблаговременно прибыл в НАБУ

Один из сотрудников ДТЭК, которому на прошлой неделе НАБУ адресовало подозрение, по собственной инициативе прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях - раньше, чем было запланировано.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Facebook.

"Сотрудник компании добровольно предоставил исчерпывающие ответы на все вопросы, которые интересовали представителей органа досудебного следствия. Он также заверил, что открыт для дальнейшего активного сотрудничества с НАБУ для быстрого установления истины", - говорится в сообщении.

Как ранее рассказали в ДТЭК, специально для участия в процессуальных действиях двое сотрудников компании, которым было адресовано подозрения, прервали плановый отпуск и вернулись в Украину.

В ДТЭК, как и раньше, убеждены: никаких оснований для выдвижения подозрений сотрудникам компании нет.

"Более того, беспочвенность обвинений в незаконных действиях подтверждается результатами экспертиз и заключений международных аудиторских компаний, которые компания готова предоставить органам досудебного следствия", - подчеркнули в компании.

И добавили, что рассчитывают на объективное следствие, а также планируют "защищать деловую честь и репутацию своих работников всеми законными методами".

Напомним:

8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениисотрудникам компании ДТЭК.

Ранее истгочники ЭП сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

С 30 декабря 2014 года до 30 мая 2018 года НКРЭКП возглавлял Дмитрий Вовк.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.

Читайте также: Заплати Ахметову и друзьям президента, или формула с доходом в 24 миллиарда.

Экономическая правда