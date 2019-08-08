У Ахметова подтвердили, что НАБУ подозревает их сотрудников в деле "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро уведомило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.

Об этом сообщили в пресс-службе энергохолдинга.

Сотрудники ДТЭК предоставили НАБУ необходимые документы, однако считают, что причины для следственных действий отсутствуют, а подозрения безосновательны.

"Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских государств была подтверждена многочисленными международными экспертизами, результаты которых должны быть учтены", - говорится в сообщении.

"В частности, эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязку цен на энергетический уголь в Украине к европейским индексам, корректность включения расходов на логистику и тому подобное", - отметили в ДТЭК.

В компании также заявили об отсутствии сверхприбылей как в угольном секторе, так и в украинской тепловой генерации, подчеркнув, что использование принципа импортного паритета при установлении цены на энергоносители является требованием МВФ и других кредиторов Украины.

Напоминаем:

Ранее истгочники ЭП сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

С 30 декабря 2014 года до 30 мая 2018 года НКРЭКП возглавлял Дмитрий Вовк.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.

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Экономическая правда