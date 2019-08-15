На Житомирщине построят еще две ветроэлектростанции мощностью 120 МВт

Киевская компания "Винд Солар Энерджи" построит две ветроэлектростнации "Емильчино" и "Бердичев" мощностью по 60 мегаватт каждая в Емильчинском и Бердичевском районах Житомирской области.

Об этом сообщается на сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду, передает "Интерфакс-Украина".

"В рамках проекта планируется строительство 36 ветроустановок мощностью до 5,6 МВт каждая. Высота башен составит 166 м, диаметр ротора - до 150 м", - говорится в сообщении.

По данным, размещенным на сайте компании, "Винд Солар Энерджи" через свою дочернюю компанию Solar Kvant с 2013 года владеет и эксплуатирует СЭС на 5 МВт в Покровском р-не (Днепропетровская обл.) на участке 10 га.

Согласно данным Единого реестра юрлиц, конечным бенефициарным собственником "Винд Солар Энерджи" является Эльвира Теслюк, до этого в структуре собственников была кипрская компания WSE CYPRUS LTD.

Напоминаем:

Ранее арабское управление по инвестициям и развитию и украинская компания STC Energy подписали соглашение на 2 миллиарда долларов на развитие солнечных электростанций в Украине.

Весной 2018 года Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

За последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.

В апреле-2019, "Винд Солар Энерджи" заявила о намерении построить также три ветроэлектростанции в районе села Покалив Коростенского района Житомирской области общей мощностью до 190 МВт.

Рекомендуем также почитать:

Украинская солнечная энергетика: как не повторить судьбу Икара

Бенефициары "зеленого тарифа": как нардепы и их семьи зарабатывает на электрике

"Зеленый" тариф. Конец эры дорогой энергетики для Украины