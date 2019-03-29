Эмиратская компания построит солнечные электростанции в Украине за 2 миллиарда долларов

Арабское управление по инвестициям и развитию и украинская компания STC Energy (НТК-Енерджи) подписали соглашение на сумму 2 миллиарда долларов на развитие солнечных электростанций в Украине.

Об этом сообщает Emirates news agency.

В соответствии с соглашением, AIDA и STC Energy объединят свои усилия для реализации энергетического проекта. Управление по инвестициям и развитию (AIDA) поддержит развитие солнечных электростанций мощностью 170 МВт в Украине. Соглашение также детализирует более тесное сотрудничество в аграрном секторе.

На церемонии подписания присутствовали посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез и государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев.

Swiss Alpha Management были назначены финансовым консультантом проекта.

Компания НТК-Енерджи зарегистрирована в 2017 году в Бородянке Киевской области. Конечным бенефициарным собственником указан Николай Коваленко.

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Напоминаем:

Весной 2018 года Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области.

За последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.

Экономическая правда