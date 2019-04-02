Все разделы
Укр / Рус

На Житомирщине планируют установить три ветровые электростанции

Вторник, 2 апреля 2019, 09:00
 

"Винд Солар Энерджи" намерена построить три ветроэлектростанции в районе села Покалив Коростенского района Житомирской области общей мощностью до 190 МВт.

Об этом свидетельствуют данные единого реестра оценки влияния на окружающую среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

Мощность первой очереди будет доходить до 111 МВт, второй — до 57 МВт, третьей — до 21 МВт.

По предварительным данным, высота башен ветроустановок составит 155 м.

Как сообщается на сайте компании, Wind Solar Energy через свою дочернюю компания Solar Kvant с 2013 года владеет и эксплуатирует СЭС на 5 МВт в Покровском районе Днепропетровской области на участке 10 га.

В Едином реестра юрлиц конечным бенефициарным собственником "Винд Солар Энерджи" указывается Эльвира Теслюк, до этого в структуре собственников была кипрская компания WSE CYPRUS LTD.

Рекомендуем почитать: Украинская солнечная энергетика: как не повторить судьбу Икара

Бенефициары "зеленого тарифа": как нардепы и их семьи зарабатывает на электрике

"Зеленый" тариф. Конец эры дорогой энергетики для Украины

Напоминаем:

Ранее арабское управление по инвестициям и развитию и украинская компания STC Energy подписали соглашение на сумму 2 миллиарда долларов на развитие солнечных электростанций в Украине.

Весной 2018 года Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области.

За последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электроэнергия Житомир

powered by lun.ua
Материалы по теме
Государственные шахты начали отключать от электроэнергии за долги 1 апреля 2019, 15:46
Эмиратская компания построит солнечные электростанции в Украине за 2 миллиарда долларов 29 марта 2019, 20:05
Нацкомиссия удержит низкий тариф на свет для населения, не трогая доходы Ахметова 27 марта 2019, 12:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте