На Житомирщине планируют установить три ветровые электростанции

"Винд Солар Энерджи" намерена построить три ветроэлектростанции в районе села Покалив Коростенского района Житомирской области общей мощностью до 190 МВт.

Об этом свидетельствуют данные единого реестра оценки влияния на окружающую среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

Мощность первой очереди будет доходить до 111 МВт, второй — до 57 МВт, третьей — до 21 МВт.

По предварительным данным, высота башен ветроустановок составит 155 м.

Как сообщается на сайте компании, Wind Solar Energy через свою дочернюю компания Solar Kvant с 2013 года владеет и эксплуатирует СЭС на 5 МВт в Покровском районе Днепропетровской области на участке 10 га.

В Едином реестра юрлиц конечным бенефициарным собственником "Винд Солар Энерджи" указывается Эльвира Теслюк, до этого в структуре собственников была кипрская компания WSE CYPRUS LTD.

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Напоминаем:

Ранее арабское управление по инвестициям и развитию и украинская компания STC Energy подписали соглашение на сумму 2 миллиарда долларов на развитие солнечных электростанций в Украине.

Весной 2018 года Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области.

За последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.