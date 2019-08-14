Дело "Роттердам+": НАБУ уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

Национальное антикоррупционное бюро в рамках уголовного производства относительно применения формулы "Роттердам+" уведомило о подозрении гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

Об этом 14 августа сообщили в НАБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Уведомлены о подозрении еще два фигуранта дела – топ-менеджеры ДТЭК", - сказали в НАБУ.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года).

Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Напомним:

8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК, а в самой компании это подтвердили.

13 августа подозреваемый из ДТЭК заблаговременно прибыл в НАБУ для участия в процессуальных действиях.

14 августа еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", сотруднику ДТЭК, Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде залога в сумме 10 миллионов гривень.

Ранее источники ЭП сообщали, что НАБУ задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

С 30 декабря 2014 года до 30 мая 2018 года НКРЭКП возглавлял Дмитрий Вовк.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.

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