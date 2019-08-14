Дело "Роттердам+": суд выпустил сотрудника ДТЭК под залог
Еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", сотруднику ДТЭК, Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде залога в сумме 10 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Такое решение свидетельствует о том, что на текущем этапе суд не считает подозрения обоснованными, а предоставленные стороной обвинения материалы - достаточными. То есть суд принял во внимание аргументы стороны защиты, которые свидетельствуют о безосновательности объявленных подозрений", - говорится в заявлении холдинга.
Напомним:
Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.
8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.
12 августа еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 1,9 мільйона гривень при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней.
13 августа один из сотрудников ДТЭК по собственной инициативе прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях - раньше, чем было запланировано.
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Экономическая правда
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