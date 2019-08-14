"Приват" контролирует более 80% поставок через морские порты

С июня импорт нефтепродуктов через порт "Николаев" практически не осуществляется, как и топлива через порт Южный, при этом основной объем пришелся на терминалы, находящиеся под контролем группы "Приват" — более 80% всех поставок.

Об этом со ссылкой на данные Администрации морских портов сообщает enkorr.

"В июне-июле порт (Николаев –ред.), по данным АМПУ, принял около 1 тыс. т нефтепродуктов. Для сравнения, в мае через порт Николаев поступило 30,04 тыс. т нефтепродуктов, а среднемесячный импорт в прошлом году составил 31,3 тыс. т/месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объемы перевалки в этом порту упали до минимума после того, как Днепропетровское управление ГФС начало проводить следственные действия на территории местного терминала "Ойл Трансшипмент" в рамках расследования деятельности группы компании "Трейд Коммодити". Именно эта компания была основным клиентом нефтеперевалочного комплекса в порту Николаева.

Напоминаем, что в конце мая-2019, Днепропетровское управление ГФС опечатало резервуары "Ойл Трансшипмент" с 11 тыс. т базового масла, предназначенного для ООО "Оптимус Коннекшн" (аффилировано с "Трейд Коммодити"). Масло по-прежнему заблокировано в резервуарах терминала и ГФС продолжает попытки его арестовать.

С июня, по данным АМПУ, не осуществляется импорт топлива и через порт Южный.

"В начале августа порт (Южный – ред.) возобновил перевалку импортного топлива, приняв нефтерудовоз Optimaflot с туркменским ДТ. Причина двухмесячной приостановки связана с большими накопленными запасами топлива в резервуарах порта", - говорится в сообщении.

Всего в июле через морские порты импортировано 102,25 тыс. т нефтепродуктов (ДТ, нафта и прочее).

При этом основной объем пришелся на терминалы, находящиеся под контролем группы "Приват" — более 80% всех поставок, отмечает издание.

"Импорт нефтепродуктов в июле осуществлялся через морские порты Одессы (60 тыс. т), Черноморска (25,7 тыс. т), Херсона (13 тыс. т), Измаила (2,95 тыс. т). Также туркменское ДТ принимает порт "Запорожье", но он не входит в состав АМПУ и статистика по нему отсутствует", - говорится в сообщении.

В 2018 году порт "Николаев" принял 375 тыс. т импортных нефтепродуктов. Порт был лидером по объему импорта нефтепродуктов в 2017–2018 годах.

Нефтеперевалочный комплекс в порту принадлежит ЧП "Глобал Инвест", оператором выступает ООО "Ойл Трансшипмент". Терминал имеет выход к 1 причалу длиной 230 м. Он может принимать суда с осадкой до 9,6 метра. Номинальная пропускная способность 2 млн т/год, парк хранения 85 тыс. м куб.

Напомним:

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В марте сообщалось, что Мариупольский порт потерял треть грузов из-за Керченского моста.

По итогам 2018 года, больше всего грузов перевалил порт ТИС.