Из-за действий РФ на Азове порт "Бердянск" потерял 4,6 миллиона долларов
Финансовые потери ГП "Бердянский морской торговый порт" за 2018 год составили 4,6 млн долларов.
Об этом сообщил руководитель предприятия Александр Трощенков, передает ЦТС.
В результате боевых действий на Донбассе и блокады Керчь-Еникальского канала в 2018 году порт полностью потерял перевалку металлопродукции и глины - всего 840 тыс. т.
Из-за кризисной ситуации руководство порта диверсифицировало направления деятельности. В августе 2018 года после приобретения нового перегрузочного оборудования и введения новой технологии перевалки зерновых получилось обработать 200 тыс. т зерновых грузов. Все это удалось сделать за полгода.
Также удалось привлечь уникальный груз для Бердянского порта - комплекты ветрогенераторов General Electrik для строительства Приморской ВЭС-1.
В качестве партнера ГП "БМТП" уже рассматривает один из мировых лидеров по производству ветрогенераторов - датская фирма Vestas. Заинтересован в сотрудничестве и китайский производитель China Machinery Engineering Corporation, представители которого также посещали Бердянский порт, и другие компании.
В конце января Бердянский порт посетила делегация представителей стран ЕС. Одним из основных проектов, которые стремятся реализовать в Бердянске при поддержке европейских партнеров, является приобретение мобильного крана типа Liebherr LHM 550 или его эквивалента грузоподъемностью 144 т.
Как сообщалось ранее, за последние пять лет из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и безосновательных задержек судов порты "Мариуполь" и "Бердянск" уменьшили объемы перевалки почти вдвое.
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