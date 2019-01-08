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Стало известно, какой порт перевалил больше всего грузов в 2018 году

Вторник, 8 января 2019, 16:41
 

Порт ТИС перевалил больше всего грузов по итогам 2018 года.

Об этом сообщают "Порты Украины" со ссылкой на оперативные данные портовых операторов.

Так, порт ТИС обработал 25,7 млн тонн грузов.

 

Порт Николаева без учета МСП "Ника-Тера" — 23,8 млн тонн.

Одесский порт — 22 млн тонн.

В Черноморске с учетом грузооборота Черноморского рыбного порта — 21,5 млн тонн.

"Южный" (без порта ТИС) — 17 млн тонн.

Напомним:

В 2017 году морские порты Украины обработали 132,9 млн тонн грузов, что на 0,9% больше показателей 2016 года.

За пять лет украинские порты на Азове уменьшили перевалку почти вдвое.

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