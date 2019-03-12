В Украине продолжают внедрять 4G — объявлен тендер
В Украине готовят очередной тендер на внедрение 4G, речь идет о частотах в диапазоне 2300-2345 МГц.
Об этом говорится на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
В частности, НКРСИ предложила внести правку относительно того, что эти полосы радиочастот можно использовать под мобильную связь IMT и другие радиотехнологии при выдаче лицензий.
Отмечается, что указанные полосы освободились после аннулирования лицензии компании с российским инвестором.
Напомним:
В начале внедрения 4G НКРСИ отказала компании "Эс-Лайн" Ройтмана, ссылаясь на то, что компания не подтвердила свою финансовую и техническую состоятельность. "Эс-Лайн" располагала лицензией на радиочастоты в 2,3-2,4 ГГц.
Как сообщалось, первая порция частот под 4G-тендер в Украине была определена еще 2016 году.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua