Официально: Huawei построит 4G-сеть в метро Киева

Компания Huawei Ukraine победила в тендере на модернизацию сети 2G и строительство сети 4G в киевском метрополитене.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что это самый масштабный проект по развитию систем связи в метро для Huawei среди 27 стран региона Центральная и Восточная Европа и Скандинавия.

"На сегодняшний день в подземке есть только 2G-покрытие, за исключением "Теремков", где сеть отсутствует, и наземные станции со связью 4G. Тендер начался в октябре 2018 и завершен в конце июля 2019 года. Стоимость работ не разглашается", - говорится в сообщении.

"У Huawei есть опыт внедрения систем мобильной связи в метро, например, в Париже или Гонконге. Мы установили Wi-Fi в подземке Праги. Сети 2G в киевском метрополитене и 4G в Харькове тоже построены на оборудовании Huawei", — отметил Александр Сербин, директор по развитию бизнеса Huawei Ukraine.

Корпорация Huawei — один из мировых лидеров в области информационно-коммуникационных технологий, поставщик устройств №2 согласно данным IDC за 2-й квартал 2019 года с долей на мировом рынке 17,6%.

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Экономическая правда