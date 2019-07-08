Украина увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 59,8%

Украина с 4 апреля по 6 июля увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 59,8% (на 5,2 миллиона кубометров) - до 13,9 миллиардов кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Уктрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что этот объем превышает показатель запасов 6 июля 2018 года на 21,4%, а 6 июля 2017 года - 18,1%.

"Подземные хранилища газа, в частности, 6 июля этого года пополнились на 74,45 миллионов кубометров при импорте 63,23 млн кубометров и внутренней добычи 55,02 млн кубометров", - говорится в сообщении.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины после 2019 года.

В то же время, в конце июня Коболев не исключил возможность прекращения импорта газа в августе для его закачки в ПХГ из-за нехватки средств.

По его словам, решение финансового вопроса в части привлечения кредитов, выпуска евробондов или рассрочки по дивидендам от Кабмина должно быть найдено уже в июле.

Как сообщалось, в течение отопительного сезона, который длился с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах снизились на 8, 45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8 млрд 745,36 куб. м).

Напомним:

Украина с 4 апреля по 16 июня увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 43,9% (на 3 миллиарда 836,19 миллионов кубометров) – до 12 миллиардов 581,55 миллионов кубометров.

В апреле Украина начала закачку газа к следующей зиме.

После завершения отопительного сезона наша страна увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 304,44 млн кубометров.

В начале июня Укртрансгаз предупреждал о преддефолтной ситуации на рынке газа.

16 июня ПХГ Украины пополнились на 79,13 млн куб. м.