Новости выходных: первый танкер нефти из США и представители Зеленского в госбанках

О первом танкере нефти из США. 6 июля в Одессу доставили партию нефти из США впервые в истории Украины.

О "Нафтогазе" и дивидендах правительству. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что важнее потратить доходы компании на закачку газа в подземные хранилища, чем выплатить дивиденды государству.

О представителях Зеленского в госбанках. Членами наблюдательных советов государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" по квоте президента стали бывшие сотрудники "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер и Юрий Храмов.

О ГФС и некачественном оборудовании. Руководство Государственной фискальной службы в апреле 2018 года закупило некачественные таможенные сканеры.

О электронной таможне. Электронная таможня в Украине может заработать ориентировочно через год.

О банковских кредитах бизнесу. В Украине уменьшаются реальные объемы банковских кредитов субъектам хозяйствования. Так, соотношение их среднегодового показателя к ВВП уменьшилось с 44,1% в 2013 году до 24,2% в 2018 году.