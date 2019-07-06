Кабмин утвердил членов набсоветов "Приватбанка" и "Ощадбанка" по квоте президента - СМИ

Членами наблюдательных советов государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" по квоте президента стали бывшие сотрудники "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер и Юрий Храмов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на два источника.

Отмечается, что юрист "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер стала членом наблюдательного совета "Приватбанка", а Юрий Храмов, который до конца 2010 года работал в "Укрэксимбанке" и занимал должность замглавы правления - членом наблюдательного совета "Ощадбанка".

По данным агентства, соответствующее решение по предложению президента Кабмин принял на заседании в пятницу, 5 июля.

В то же время, как сообщил в Facebook народный депутат Павел Ризаненко, представителем президента в наблюдательном совете "Укрэксимбанка" назначили Викторию Страховую.

100% акций "Укрэксимбанка" также принадлежат государству в лице Кабинета министров.

Напомним:

Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от Кабмина) и Дмитрий Власов (от Верховной Рады).

Новыми независимыми членами наблюдательного совета "Приватбанка" были утверждены Искья Шарон, Шейх Надир и Эран Кляйн.

Также в состав наблюдательного совета "Приватбанка" были переизбраны Энгин Анкчакоча, Андреа Манетта и Стивен Силиг, но позже все трое отказались от назначений.