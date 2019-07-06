Коболев рассказал, почему Нафтогаз не хочет выплачивать дивиденды правительству

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что важнее потратить доходы компании на закачку газа в подземные хранилища, чем выплатить дивиденды государству.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

Коболев ответил на угрозу премьер-министра Украины об увольнении руководителей государственных компаний, которые судятся с правительством и не выполняют принятых им решений.

По словам Коболева, "Нафтогаз" оказался перед выбором: выплатить дивиденды правительству (плюс 60% к 30%, которые компания уже выплатила), или отсрочить их выплату и продолжить закачку газа в подземные хранилища.

Коболев сообщил, что объем газа в хранилищах составляет 13,8 млрд кубометров, и туда еще нужно закачать больше 6 млрд кубометров, то есть 60 млн кубометров газа в день.

"Только накопив в хранилищах около 20 млрд кубометров, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с "Газпромом", - пояснил он.

"Я несу за это ответственность как руководитель государственной компании и как гражданин Украины", - добавил Коболев.

При этом он отметил, что НАК работает над привлечением дополнительных средств на внешнем рынке путем выпуска евробондов. По словам Коболева, при наличии соответствующих разрешений профильных министерств "Нафтогаз" сможет выйти на рынок внешних инвестиций на следующей неделе.

Напоминаем:

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов правительства к следующему заседанию Кабмина принять протокольное решение о внесении предложения об увольнении руководителей госпредприятий, которые судятся с правительством и не выполняют принятых им решений.

Об этом он заявил, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который приостановил решение Кабинета Министров, которым НАК "Нафтогаз Украины" обязали направить на дивиденды 12,5 млрд грн, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафта" оспорили постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год и попросили суд объединить свои иски.

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". Однако премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

В результате Кабмин решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его главой Андреем Коболевым.

При этом Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом.

Украинская правда