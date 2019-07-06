ГФС покупала некачественное оборудование на таможню, а потом еще и портила его - СМИ

Руководство Государственной фискальной службы в апреле 2018 года закупило некачественные таможенные сканеры.

Об этом пишет журнал НВ со ссылкой на источник, занимавший одну из руководящих должностей в ГФС.

Источник сообщил, что Госфискальная служба купила у китайской копании Nuctech таможенные сканеры за 1,3 миллиарда гривен.

"Купленное оборудование по качеству очень плохое. ГФС сэкономила, а надо было покупать американские сканеры Rapiscan или продукцию немецкой компании SmithsHeimann", - утверждает специалист.

По его словам, китайский сканер не способен обнаружить ящик с сигаретами в контейнере с ширпотребом.

"В 2017 году ГФС купила 11 весовых комплексов за счет финансирования, привлеченного от ЕС.

Собеседник издания, хорошо знакомый с деталями этого контракта, рассказал: когда таможенники поняли, что не успевают установить веса, они убрали из тендерной документации закупку услуг по их установке. Как результат, весовые комплексы до сих пор не работают", - говорится в сообщении.

По словам Юлии Марушевской, которая в 2015-2016 годах возглавляла Одесскую таможню, таможенники иногда сами портят сканеры или веса, чтобы иметь возможность манипулировать с цифрами, которые фигурируют в документах.

Напомним:

В марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ДМС была заблокирована, поскольку 17 апреля Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы таможенной службы, приняв постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/6674/19.

В результате 23 апреля Национальное агентство по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ДМС.

25 апреля суд отклонил ходатайство правительства о разблокировании конкурса.

Кабинет Министров в лице Минюста подал апелляцию.

24 июня Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

25 июня Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

5 июля Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.