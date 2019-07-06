Нефьодов рассказал, когда может начать работу электронная таможня
Электронная таможня в Украине может заработать ориентировочно через год.
Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в субботу во время представления главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского, пишет "Интерфакс-Украина".
"Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужно было приблизительно год, чтобы запустить систему "Прозорро" и приблизительно год для запуска системы "Прозорро.Продажи". Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны", – сказал он.
По словам Нефьодова, финансирование для реализации проекта есть, "равно, как и специалисты для его реализации".
Напомним:
5 июля Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.
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