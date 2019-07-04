Новости 4 июля: скорость интернета, цены на бензин, пожар на заводе виски

О скорости интернета. В рейтинге стран по скорости интернета Украина потеряла 23 позиции, опустившись с 58 места, занимаемого в прошлом году, на 81-е.

Об отопительном сезоне. Из-за неуплатызадолженностей за газоснабжение перед "Нафтогазом" в двух городах Львовской области - Новый Раздел и Новояворовск - могут быть проблемы с отоплением в следующем отопительном сезоне.

О пожаре на заводе виски. В американском штате Кентукки произошел пожар на складе производителя виски Jim Beam, в результате которого сгорели около 9 миллионов литров напитка.

О ценах на бензин. Розничные цены в крупнейших сетях АЗС на бензин и дизельное топливо 4 июля снизились на 50-70 копеек за литр.

О полной остановке транзита газа. НАК "Нафтогаз Украины" предупреждает о возможном полном прекращении транзита газа через Украину "не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года".

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