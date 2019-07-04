На собственном опыте. Как я работала в Glovo

В октябре 2018 года в Киеве появился сервис доставки Glovo. С того момента город заполонили люди с жёлтыми рюкзаками.

Спустя полгода работы сервиса журналистка ЭП решила проверить, как это – быть курьером и действительно ли они зарабатывают 17 тысяч плюс бонусы.

Это немного больше, чем обещает их основной конкурент UberEats, и значительно больше, чем платят обычным курьерам, судя по информации сайтов поиска работы. К тому же, желтый подошел под цвет лица.

Этот материал не является рекламным, а инициатива его написания проистекает исключительно из ницшеанской жажды страданий его автора.

Если бы ещё пару дней назад у меня спросили: Алина, кто такой Гловер? Максимум, что я бы вспомнила – Дональда Гловера с клипом "This is America".

Но это не Америка, а Украина, и здесь гловер – человек с большим жёлтым рюкзаком за плечами, который может привезти чизбургер из Мака, апельсиновый сок из Сильпо, спазмалгон из ближайшей аптеки, да и, в принципе, что угодно, весом до 9 кг, если оно помещается в большой жёлтый рюкзак.

Взяв один такой в руки, я на день стала гловером.

На старт! Внимание!

Всё начинается с тренинга, на котором молодых и амбициозных будущих курьеров собирают, чтобы рассказать, как всё работает.

По окончанию, устанавливают на телефон приложение "Glover", которое является ключом к заказам.



После – выдают амуницию, в которую, кроме рюкзака входит ещё держатель для телефона, чтобы удобнее следить за картой, power-bank, чтобы телефон не разрядился, и можно было выполнить больше заказов.

Все начинается с тренинга, на котором молодым амбициозным будущим курьерам рассказывают, как все работает.

По окончанию устанавливают на телефон приложение Glover, которое является ключом к заказам.

Выбираю время с 12-ти до 17-ти. Это "час пик", когда все хотят кушать, и "в поле" выходит наибольшее количество курьеров. Чекинюсь в приложении, чтобы система распределениязаказов поняла, что я готова. Сажусь на велосипед и еду в McDonalds, откуда мне придется доставить первый заказ.

Первый пошёл

Как и стоило ожидать – для курьера очень важна ориентировка на местности, а я сразу же теряюсь. И это доставляя 5 (пять!) меню из Мака в какой-то офис.



Часики тикают. Мне звонит логист, который отслеживает моё передвижение и видит, что я просто наматываю круги.

Первое, что он слышит: "Я потерялась". Теперь мы вдвоём пытаемся определить, где я, зная только одно – не там, где должна быть.

В итоге, после соединения с клиенткой, которая терпеливо и, судя по всему, не первый раз объясняет, через какой шлагбаум нужно зайти и какое ключевое слово сказать охраннику, я нахожу офис, в который ехала.

Несмотря на непрезентабельный вид еды, которую я в итоге привезла (всё дело в конденсате!), мне даже дали мои первые в жизни и (спойлер!) последние в этот день чаевые в размере 15 гривен.

После катания по киевским холмам и мелодии "Як тебе не любити", саркастически играющей в моей голове, мне хотелось одного – пить.

Поллитровая бутылка минералки в ближайшем киоске стоила 10,25 грн. Сдачи с 200 у продавщицы не было, поэтому она взяла мою десятку, достала 25 копеек из банки с чаевыми и закинула в кассу, с понимающим взглядом протянув мне воду, которую я тут же осушила.

Второй пошёл

За столиком выдачи товаров в Макдональдс происходит неладное. Девушка, увидев на мне такую же кепку как и у неё, на секундочку подвисает.

– А вы в Макдональдсе работали?

– Да, – говорю, не вдаваясь в подробности.

– Так чего я буду тебе заказ собирать, заходи, сама соберешь, – быстро переходит она на ты. Ведь оказывается, что мы коллеги, а такая уж тут корпоративная культура.

Во время следующего моего визита она опять в шутку будет отказываться паковать мне бургеры, а пока, пусть и нехотя, отдает БигМак, который нужно отвезти в какую-то айти-контору.

На пути мне встречаются разные люди.

Вот добрый дедушка, который помогает мне распутаться, когда я зацепилась шлейками рюкзака за сидушку. Я не могла ни ехать, ни идти, а только пятиться, что и пыталась делать максимально быстро, пересекая дорогу и развлекая стоящих на красный водителей.

Вот девушка в платье и на каблуках, которая помогает мне поднять велосипед наверх в подземном переходе.

Вот люди, которые любезно подсказывают дорогу.

Но вот, например, и другие, которые сигналят со своих машин, отвешивают недвусмысленные намеки и предлагают подвезти. Подозреваю, что девушек-курьеров меньше, чем парней, и не только потому что это физически тяжело.

Так проходит первые два часа работы.

Три на четыре

Наверное, я уже набила руку, или что там набивают курьеры? Но во время третьего заказа всё прошло быстро и безболезненно.



Единственным спорным моментом был звонок из спортзала, с напоминанием, что я давно у них не была и вопросом, не хотела бы я вернуться. В тот момент я не хотела ничего.

Взяв четвертый заказ, я подумала, что с меня хватит, что жизнь меня к такому не готовила, я выдохлась и сдалась. Оставалось ещё полтора часа до 17.00, времени, до которого я должна работать.

Пытаясь абстрагироваться от боли и жары, я поехала к пиццерии с мыслями о том, что толкает человека из пиццерии делать доставку из Мака?

На обратном пути на меня упал велосипед и я получила первую в жизни производственную травму. Скинув в чат поддержки фото окровавленной ноги, написала, что не могу продолжать работу. И выдохнула – причина казалась достаточно уважительной.

Испуганный консультант ответил, какую кнопку нажать, чтобы перестать получать заказы, что я и сделала.

Домой после тяжелого рабочего дня я зашла с фразой: "Хочу в душ и умереть".

После душа умереть уже не хотелось, поэтому, приняв горизонтальное положение, я зашла в приложение Glovo и заказала себе еду. По эту сторону экрана мне явно нравится больше.

В сухом остатке

Все курьеры работают как , и получают 17 гривен за каждый принятый заказ и 5.50 за каждый километр пути. Плюс бонусы – от 40 до 60 гривен за заказ, в зависимости от того, сколько выполнишь.

10 заказов в неделю – дополнительные 400 гривен (40 гривен за заказ), 20 заказов – 900 гривен (45 гривен за заказ), 40 заказов – 2 200 гривен (55 гривен за заказ), 70 – 4 200 бонусных гривен из расчета 60 бонусных гривен за заказ. Таким образом компания мотивирует курьеров работать больше.

Финансовых штрафов в компании нет. Все "косяки" бьют по рейтингу. Например, пропустив один час работы, от условных 100 пунктов останется 96.

Кроме того за тобой следят. Ты должен быть эффективным и доставлять заказы за 40-45 минут, если дольше часа – тоже минус в рейтинг.

В общем, шансов заработать минус много:



– если курьер на авто забрал заказ не через Макдрайв – минус;

– если курьер на велосипеде или скутере оставил его у входа или пристегнул не в специально отведенном месте – минус;

– поставил сумку на пол – минус;

– положил в сумку свои вещи – минус;

– пришел с грязной сумкой – минус.

Минус, минус, минус.

Курьеров с плохим рейтингом отключают от платформы без права восстановления.

Поднять рейтинг можно, работая в час пик, получая хорошие оценки от партнёрских заведений и клиентов, выполняя много заказов.

Чем выше рейтинг – тем больше плюшек. К примеру, можна первым забронировать часы работы.

Спустя неделю на мою банковскую карту падает 115,2 гривни, которые я заработала поистине тяжелым трудом за чуть менее, чем 4 часа курьерской жизни.

Заработать 30 тысяч гривен на доставках без предварительной физической подготовки вряд ли удастся – спина после рюкзака болела ещё три дня.

По словам ребят, с которыми мне довелось куковать у McDonalds в ожидании заказов, работая полноценный рабочий день, они зарабатывают 15-17 тысяч.

Я же останавливаюсь на своих 115 гривнах и выхожу из этого бизнеса.

ФОТО Дмитрий Ларин