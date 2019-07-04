Крупнейшие сети АЗС продолжают снижать цены на бензин

Розничные цены в крупнейших сетях АЗС на бензин и дизельное топливо 4 июля снизились на 50-70 коп. / л.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

SOCAR снизил цены дизтоплива и всех видов бензинов на 50 коп. / л.: дизтопливо - до 30,49 грн / л, А-92 - до 30,49 грн / л, А-95 - до 31,49 грн / л, А -95+ - до 32,49 грн / л.

В сети Glusco все виды топлива подешевели на 50 коп. / л.

Такие сети, как Shell, UPG и "Параллель" опустили цены на все виды топлива в пределах 50-73 коп. / л.

"Средняя по стране цена дизтоплива снизилась до 29,31 грн / л, бензина марки А-92 - до 28,86 грн / л, а А-95 - до 29,86 грн / л", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО 3 июля снизили стоимость топлива на 50 копеек за литр.

Средняя по стране цена ДТ снизилась до 29,38 грн/л, бензина марки А-92 — до 28,91 грн/л, а А-95 — до 29,92 грн/л.

2 июля ОККО уменьшила цену дизельного топлива сразу на 1 грн/л, а бензинов на 50 коп/л.

Также 2 июля все виды бензинов в сети WOG подешевели на 1 грн/л, а ДТ — на 50 коп/л.

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Экономическая правда