Отопительный сезон в двух городах Львовской области под угрозой из-за долгов за газ

Из-за неуплаты компанией ООО "Гарант Энерго М" задолженностей за газоснабжение перед "Нафтогазом" в двух городах Львовской области - Новый Раздел и Новояворовск - могут быть проблемы с отоплением в следующем отопительном сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что общая задолженность компании перед Нафтогазом сейчас составляет 313 миллионов гривен. При этом, компания постоянно нарушает условия расчетов за использованный газ.

"Гарант Энерго М" эксплуатирует имущественные комплексы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Следовательно, Нафтогаз обратился к правительству, АРМА, Минэнергоугля, Минрегиона и Львовской облгосадминистрации с предложением принять общие неотложные меры для обеспечения расчетов "Гарант Энерго М" для обеспечения своих обязательств по заключенным с Нафтогазом договорам", - говорится в заявлении "Нафтогаза".

Там подчеркивают, что пока реакции органов власти на обращение "Нафтогаза" не было.

Напомним:

С 12 ноября 2018 года в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

Местные жители перекрывали движение транспортных средств с требованием дать тепло в квартиры.

Мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что его не пустили на заседание Кабмина.

15 ноября президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов под его ответственность.

16 ноября министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что в Смеле начали подавать теплоноситель.

Экономическая правда