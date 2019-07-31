Представители заводов Коломойского пикетировали "Укрэнерго" из-за тарифов
Рабочие ферросплавных заводов Игоря Коломойского пикетировали НЭК "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции на решение Окружного админсуда Киева.
Об этом сообщила в Facebook начальник Департамента по коммуникациям и международного сотрудничества Мария Цатурян.
"Сегодня в Укрэнерго пикет рабочих Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода и др. промышленных потребителей электроэнергии", - написала она.
Отмечается, что пикетчики требовали от "Укрэнерго" пересмотреть структуру тарифов на передачу и отменить решение НКРЭКУ, которыми они установлены.
Цатурян написала, что менеджмент компании встретился с инициативной группой и объяснил, что тарифы устанавливает Нацкомиссия, а не "Укрэнерго".
После этого пикетчики пришли под офис НКРЭКУ.
Напомним:
30 июля Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.
Как сообщалось, 27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления НКРЕ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие.
Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.
Сразу после приостановки действия тарифов "Укрэнерго" и НКРЭ подали апелляционные жалобы на это решение суда.
12 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа.
Более детально читайте в материале: Коломойский против реформы энергорынка: что будет с "зеленой" энергетикой
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua